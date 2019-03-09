تشكيلة الأهلي اليوم أمام فيتا كلوب السبت 9 مارس 2019 في الجولة 5 دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 على ملعب استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونستعرض عليكم أهم الأخبار عن اللقاء حيث نتعرف معاً على تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم في دوري أبطال إفريقيا لطالما يود معرفة تشكيل الأهلي اليوم جميع محبي وعشاق المارد الأحمر.

تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم، يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط حققها بعدما واصل تحقيق الفوز على فرق المجموعة وقد تعادل الأهلي مع مع فريق شبيبة الساوره المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكلاً منها واكتفى الاهلي بالحصول على نقطه واحدة، فيما خسر الأهلي مباراة واحدة وكانت أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم

ويسعى الأهلي لمواصلة تحقيق الفوز من أجل استعادة التوازن في دوري أبطال إفريقيا والمحافظة على صدارة المجموعة، حيث يريد المارد الأحمر في لقاء اليوم الثقيل لتحقيق الفوز المارد الاحمر سيلعب خارج الديار مما يُعطي الفريق الخصم اعتماده كلياص على عامل الأرض والجمهور.

وقد استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب مارتن لاسارتى على تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، وقد نشرت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب والذي جاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم المتوقع:

وفقاً لتدريبات المارد الأحمر مساء أمس الجمعة ليلاً نظراً لارتفاع درجة الحرارة فان التشكيل الأقرب للأهلي أمام فيتا كلوب اليوم سيكون

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن

وسنتابع معكم أهم الأخبار فيما يخص تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث نوفر لكم التشكيلة الرسمية للأهلي اليوم وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.