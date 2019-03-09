نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019- مباراة الإياب- في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي اليوم السبت الموافق 9 مارس الأهلي المصري مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتترقب جماهير كرة القدم المصرية هذه المباراة الهامة والمرتقبة والتي سوف تساعد نتيجتها المارد الأحمر في الوصول إلى دور ثمن النهائي في هذه البطولة القوية، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز موعد هذا اللقاء ونتيجته لحظة بلحظة، كما سنقدم لكم جميع القنوات الناقلة للمباراة مباشرة.

مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي

تأتي هذه المباراة التي تجمع بين الاهلي وفيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، جدير بالذكر أن الأهلي يدخل هذا اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن حقق الفوز أما فيتا كلوب في إستاد برج العرب بنتيجة 2/0، وكذلك الفوز على سبمبا التنزاني في مباراة الذهاب والخسارة في مباراة العودة، ثم التعادل أمام الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت الموافق 9-3-2019 على أرضية الشهداء في العاصمة الكونغولية، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة bein sports HD1.

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها لحظة بلحظة.