3 سيناريوهات تحدد مستقبل ميسي مع برشلونة

كتبت - إسراء أشرف

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق، والذي ينتهي في عام 2021 ويتضمن شرطًا جزائيًا يصل إلى 700 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، فإن النادي الكتالوني، ينوي عقد جلسة مع والد النجم الأرجنتيني، من أجل مناقشة تمديد العقد، والحديث عن وجهة نظر ميسي بشأن تجديد عقده مع البلوجرانا.

وقالت الصحيفة الكتالونية، أن عقد ميسي سينتهي مع البارسا في عام 2021، وهو العام الذي يصل فيه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لنهاية ولايته، لذلك يريد أن يمدد عقد الأرجنتيني...