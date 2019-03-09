الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم
يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وستنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب "الشهداء" معقل الفريق الكونغولي، عبر قناة «بي إن سبورت HD1»، وسيتولى التعليق عليها المعلق المصري محمد الكواليني.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة ذاتها بـ4 نقاط فقط، وانتهت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين...
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة || موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة .. الأهلي يستطيع حسم صدارة مجموعته بسيناريو وحيد .. القلعة الحمراء تستعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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