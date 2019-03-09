المنتخب الأمريكي للسيدات يهاجم اتحاد كرة القدم بسبب التمييز

ترجمة- محمد بشاري

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن المنتخب الأمريكي للسيدات انتهز اليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 مارس وقام بتقديم شكوى ضد الإتحاد الأمريكي يتهمه من خلالها بالتمييز" لصالح الذكور فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل وذلك قبل ثلاثة أشهر من إنطلاق كأس العالم 2019 في فرنسا.

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2014 ، منح الاتحاد الأمريكي 5.3 مليون دولار لمنتخب الرجال عقب وصوله إلى الدور 16 فى كأس العالم في البرازيل. وتابعت الصحيفة تقول إنه في عام 2015 ، تلقى فريق السيدات 1.7 مليون دولار مكافأة بعد لقبه العالمي الثالث في كندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الأمريكي للسيدات يحتل المرتبة الأولى في تصنيف الـ FIFA العالمي،حيث يحوز على أربعة ألقاب أولمبية وثلاث بطولات كأس العالم (1991 و 1999 و 2015)،كما أنه من المرشحين للحصول على مونديال كأس العالم التي سيُقام في الفترة من 7 يونيو إلى 7 يوليو في فرنسا.

أما فريق الرجال ، فقد كان أفضل نتيجة حصل عليها هي المركز الثالث في كأس العالم لأول مرة في عام 1930 ، و التأهل لربع نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية.