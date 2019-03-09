بالفيديو.. "كعب" ماني يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة هدف الشهر عن شهر ليفربول بفضل هدفه في شباك نادي واتفورد.



وسجل ماني هدفين في فوز فريقه على واتفورد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتفوق هدف ماني الثاني في شباك واتفورد على هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك بورنموث، وحصل على جائزة هدف شهر فبراير في ليفربول.



وسجل ماني هدفه الثاني في شباك واتفورد بطريقة رائعة بعدما تسلم كرة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، ليقوم بتسديد الكرة "بالكعب" لتسكن الشباك بعد ذلك.



يذكر أن ماني شارك خلال هذا الموسم في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي مع الريدز، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع هدفاً آخر.