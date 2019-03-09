بعد تصريح الغندور بتفضيله للزمالك .. تعرف على النادي الذى يشجعه صلاح فى مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن النادي المفضل للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مصر هو الزمالك.

وقال الغندور في برنامجه "الزمالك اليوم" أمس الجمعة: "محمد صلاح كان من أكثر اللاعبين الزمالكاوية في المقاولون العرب (ناديه الأسبق)".

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ولكن محمد صلاح الذي يلقب بـ "الملك" المصري كشف فى لقاءات سابقة عن انتماءه للنادي الإسماعيلي.

وقال صلاح فى تصريحات تيلفزيونية سابقة " أشجع النادي الإسماعيلي بسبب الكرة الجميلة التى تمزيهم إضافة إلى انتماء والدي للدراويش".

وبعد تصريحات صلاح قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان فى العام الماضى منح العضوية الشرفية لصلاح.

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صلاح صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في أوروبا مع بازل قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي ومنه إلى فيورنتينا وروما بالدوري الإيطالي، قبل تمثيل ليفربول منذ الموسم الماضي.