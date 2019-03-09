ننشر برنامج الأهلي اليوم السبت قبل لقاء فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتحرك فريق الأهلي الذي اختتم تدريباته، مساء يوم أمس الجمعة، إلى ملعب المباراة "الشهداء" بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة.

كان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، أمس، قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.

وقرر الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، التحرك مبكرًا لملعب المباراة لتفادي الزحام المروري والتكدس في الطريق المؤدي لملعب المباراة بشكل يومي.

ويبتعد ملعب الشهداء الذي تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة ٣٥ دقيقة عن فندق إقامة الأهلي في كينشاسا.

وبعد خوض اللقاء يعود فريق الأهلي إلى فندق الإقامة مرة أخرى؛ حيث ستغادر بعثته الكونغو في الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأحد في طريقها إلى القاهرة.

وتطير البعثة من مطار كينشاسا في رحلة تستغرق ٤ ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح يوم الاثنين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني الوصيف، بينما يحتل فريق شبيبة الساورة الجزائري المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن فيتا كلوب الكونغولي المتذيل.