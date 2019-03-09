كواليس الأهلي في الكونغو.. هشام محمد جاهز.. وموعد المحاضرة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي تقام في تمام السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.

ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وسيتحرك الفريق إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الكونغو، الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت لملاقاة فيتا كلوب في السادسة مساءً.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.

وقرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادي الزحام المروري والتكدس في الطريق المؤدي لملعب المباراة بشكل يومي.

ويبتعد ملعب الشهداء الذي تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة ٣٥ دقيقة عن فندق إقامة الأهلي في كينشاسا.

فيما أكد خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب.

وقال طبيب الأهلي إن هشام لم يشارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة.

وأضاف أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح خالد محمود أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في الجيم أمس واليوم؛ لتجهيزه لمباراة فيتا كلوب والمشاركة بشكل طبيعي وفقاً لرؤية الجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يقع فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.