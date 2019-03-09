الأهلي: هشام محمد جاهز لمباراة فيتا كلوب الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، إن هشام لم يشارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة، مشيرًا إلى أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح طبيب الأهلي أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في الجيم، أمس واليوم؛ لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفني.