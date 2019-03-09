أحمد ياسر ريان يتحدث لمصراوي عن.. الجونة نقطة التحول.. المشاركة مع المنتخب.. وطموحه الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار لصفوف الجونة، إن انضمامه للفريق الساحلي في يناير الماضي كان ضروريًا ليكتشف نفسه أمام جمهور الكرة المصرية.

وقال ريان في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"الجونة نقطة تحوّل في حياتي وساعدني كثيرًا على استعادة الثقة في نفسي، كنت بحاجة للمشاركة المستمرة في المباريات وهو ما يتحقق حتى الآن، ومازال أمامي الكثير لأقدمه مع الجونة خلال فترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.. نعم أحرزت 4 أهداف وصنعت هدفًا وحيدًا في خمس مباريات شاركت فيها حتي الآن لكن أمتلك طموحًا كبيرًا لتقديم المزيد".

وتابع، ناشيء الأهلي:"أمامنا مباراة مهمة مع الاتحاد السكندري يوم 12 مارس الحالي نركز للفوز والقفز للأمام في جدول ترتيب المسابقة.. وأشكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فهو يمنحني الثقة اللازمة في كل مرة بل شجعًني أيضًا علي الخروج للإعارة لإستعادة مستواي".

وشارك أحمد ياسر مع المنتخب الأوليمبي أمس في مباراة مالاوي الودية ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأتم ريان حديثه بالإشارة إلى أنه يتلقى اتصالات بشكل مستمر من محمد يوسف المدرب العام للأهلي وسامي قمصان المدرب المساعد لتشجيعه على الاستمرار في الظهور بصورة قوية مع الجونة حتى يستطيع العودة للأهلي من جديد مع بداية الموسم المقبل.