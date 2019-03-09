ليفربول يفحص تشامبرلين للتأكد من جاهزيته

اضطر أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب ليفربول، العائد من الإصابة، إلى الخروج من مباراة لناديه تحت 23 عاما بعد مرور 40 دقيقة لكن النادي الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعتقد أنه لا يعاني من شيء خطير.

وتعرض لاعب إنجلترا البالغ عمره 25 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام روما وغاب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وثارت شكوك عن إمكانية غياب أوكسليد-تشامبرلين عن موسم 2018-2019 بأكمله لكن يورجن كلوب مدرب ليفربول قال في ديسمبر الماضي إن اللاعب يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب وضمه لتشكيلة الفريق في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.

وخرج أوكسليد-تشامبرلين بعد 40 دقيقة من مواجهة ديربي تحت 23 عاما يوم الجمعة كإجراء احترازي وأصدر ليفربول بيانا أكد أن اللاعب سيخضع لفحوص عضلية.

وقال نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاما : إنه يعاني من شيء لكن أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. الشيء الجيد أن الأمر لا يتعلق بالركبة لذا هو سعيد بأنه لا توجد مشكلة فيها، ربما يتعلق الأمر بمشكلة عضلية وسيخضع لفحوص للتعرف على ذلك.