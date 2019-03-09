تعرف على موعد أهم مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف، مساء اليوم السبت فريق أتلتيكو مدريد نظيرة ليجانيس ملعب واندا ميتروبوليتانو،

بينما يستضيف فريق برشلونة نظيرة رايو فاليكانو علي ملعب الكامب نو، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدور الإسباني "الليجا".

موعد أتلتيكو مدريد وليجانيس

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق محمد بركات.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة

العربية السعودية،

والساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق حسن العيدروس.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق فاليكانو المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة،

في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.