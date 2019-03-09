يحتفل الشعب المصري بمئوية ثورة 1919 التي تفاعل معها جموع الشعب المصري وطوائفه قبل 100 عام كاملة وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون للرياضة دوراً في هذه الثورة الشعبية.
النادي الأهلي كان منبراً مهماً فتح أبوابه لجموع الشعب وأعضاء عموميته للانطلاق في مظاهرة ثورة 1919 العارمة خاصة أنهناك دور مهم للزعيم الوطني سعد زغلول الذي كان رئيساً للجمعية العمومية للنادي الأهلي وكان في تواصل مستمر مع أعضاء العمومية لتنسيق بعض الأمور حول المظاهرات ونقطة انطلاقها من القلعة الحمراء.
وفى ثورة 1919 التف اعضاء الاهلى حول زعيمهم
وقال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي عبر مقال له إن العلاقة كانت بين الأهلي وسعد زغلول بعد قرار إدارة النادي بتعيين ناظر المعارف سعد زغلول رئيساً للجمعية العمومية 1907.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث قبل 100 عام.. الأهلي يفتح أبوابه لثورة 1919 ودور مهم للزعيم سعد زغلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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