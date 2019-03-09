حدث قبل 100 عام.. الأهلي يفتح أبوابه لثورة 1919 ودور مهم للزعيم سعد زغلول

يحتفل الشعب المصري بمئوية ثورة 1919 التي تفاعل معها جموع الشعب المصري وطوائفه قبل 100 عام كاملة وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون للرياضة دوراً في هذه الثورة الشعبية.

النادي الأهلي كان منبراً مهماً فتح أبوابه لجموع الشعب وأعضاء عموميته للانطلاق في مظاهرة ثورة 1919 العارمة خاصة أن

هناك دور مهم للزعيم الوطني سعد زغلول الذي كان رئيساً للجمعية العمومية للنادي الأهلي وكان في تواصل مستمر مع أعضاء العمومية لتنسيق بعض الأمور حول المظاهرات ونقطة انطلاقها من القلعة الحمراء.

وفى ثورة 1919 التف اعضاء الاهلى حول زعيمهم

سعد زغلول رئيس الجمعيه العموميه للنادى كانوا يؤمنون به وبكفاحه وكانوا يشعرون انه يرتبط بالنادى بصفه خاصه وهو مايحتم عليهم مساندته فكانت التظاهرات تخرج تهتف بحياه سعد زغلول والامه من قلب النادى الاهلى بالجزيرة.

وقال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي عبر مقال له إن العلاقة كانت بين الأهلي وسعد زغلول بعد قرار إدارة النادي بتعيين ناظر المعارف سعد زغلول رئيساً للجمعية العمومية 1907.