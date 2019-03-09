شاهد.. الفيفا يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر اليوم السبت 9 مارس. 9 مارس. وأكمل عاشور 33 عاما اليوم، وكتب الحساب الرسمي للفيفا أنه يحتفل باللاعب الذي خاض أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الأهلي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

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