تعرف على موعد أهم مباريات الدوري الإنجليزي

يحل مساء اليوم فريق توتنهام ضيفًا ثقيلًا علي ساوثهامبتون علي ملعب سانت ميريز، بينما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره واتفورد علي ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة توتنهام وساوثهامبتون

تنطلق مباراة توتنهام وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية

والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وساوثهامبتون

تذاع مباراة توتنهام وساوثهامتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية

السعودية،

والساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وواتفود

تذاع مباراة مانشستر سيتي وواتفود بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق سوار الذهب.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بينما يحتل فريق واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

في حين يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.