رئيس الزمالك: الفريق سيتوجه للجزائر عقب مواجهة جورماهيا

أكد رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول سوف يتوجه إلى الجزائر مباشرة، عقب مواجهة جورماهيا، الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الكونفدراليةالأفريقية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "سنتوجه عقب مباراة الأحد إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من
وأكمل: "كيف نواجه المقاولون يوم الأربعاء وبعدها نذهب إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي في مباراة مصيرية، ويتسبب ذلك أيضا في إرهاق شديد للاعبين".
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