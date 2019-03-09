الإصابة تحرم بطل الجودو من ذهبية الجراند برى بالمغرب ويكتفي بالفضية

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو إن فوز اللاعب محمد عبدالموجود بالميدالية الفضية فى وزن 66 كيلو جراما فى بطولة الجراند برى التى تستضيفها المغرب حاليا كان متوقعا بعد المستوى الفنى الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب أصيب فى رقبته فى مباراة الدور قبل النهائى أمام بطل كازخستان ووصيف العالم، ولكن اللاعب تحامل على نفسه، ولكنه شعر بآلام شديدة قبل المباراة النهائية التى أصر على خوضها أمام بطل أوزبكستان الأقل فى المستوى الفنى عن لاعب كازخستان، ولكن الإصابة حرمته من الفوز بالميدالية الذهبية.
أضاف أن اللاعبين محمد عبدالغنى وزن 73 كيلو جراما عبدالرحمن عبدالغنى (زنجو) وزن 81كيلو جراما وحاتم عبدالآخر وزن 90 كيلو جراما سوف يخوضون منافسات اليوم السبت فى البطولة، ثم يختتم غدا الأحد اللاعب ميسرة النجار وزن الثقيل منافسات البعثة المصرية فى البطولة على أن تعود البعثة فخر الثلاثاء المقبل إلى القاهرة.
أشار المهندس مطيع فخر الدين إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى البطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضى بفرنسا ثم المغرب، ثم تتبعها بطولتين خلال مارس الجارى أبريل المقبل فى ألمانيا وجورجيا، مشيرا إلى أن
يذكر أن البعثة تضم كلا من محمد عبدالموجود وأحمد على عبدالرحمن وزن 66 كيلو جراما، عبدالرحمن محمد عبدالغنى 73 كيلو جراما، وعبدالرحمن عبدالغنى وزن 81 كيلو جراما على حازم، وحاتم عبدالأخر وزن 90 كيلو جراما، بالإضافة إلى ميسرة النجار، وسيد أبو ميدان مدربا، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الإتحاد رئيسا للبعثة.
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