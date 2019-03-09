تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو المجلس، الكونغو في الواحدة والنصف ظهر غد الأحد في طريقها إلى القاهرة.
وتطير البعثة من مطار كينشاسا في رحلة تستغرق ٤ ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح يوم
ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأهلي تغادر الكونغو غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.