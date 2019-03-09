اونلاين | كورة online مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر LiveHD7 الاسطورة لايف

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كورة online مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر LiveHD7 الاسطورة لايف

يدخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، في مواجهة قوية أمام نظيره الكونغولي فيتا كلوب، في السادسة مساء اليوم السبت 9 مارس 2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كورة online مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر LiveHD7 الاسطورة لايف

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق فيتا كلوب في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.

كورة online مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر LiveHD7 الاسطورة لايف

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1