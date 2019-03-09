اونلاين | يلا كورة بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب لايف الاسطورة اون لاين يلا شوت

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تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.

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تنطلق اليوم السبت 9 مارس 2019 مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ونظيره فيتا كلوب الكونغولي، في في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.

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وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1

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