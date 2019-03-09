اونلاين | بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

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بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

تنطلق اليوم السبت 9 مارس 2019 مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ونظيره فيتا كلوب الكونغولي، في في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

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وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.

بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.

بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1

بي ان سبورت - دوري أبطال إفريقيا - بث مباشر - مباراة الأهلي وفيتا كلوب - يلا شوت