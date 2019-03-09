اونلاين | LiveHD7 | دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | كورة لايف | الاسطورة لايف | كورة اونلاين

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LiveHD7 | دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | كورة لايف | الاسطورة لايف | كورة اونلاين

في قمة مثيرة بادغال إفريقيا يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الشهداء اليوم السبت 9 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر.

LiveHD7 | دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | كورة لايف | الاسطورة لايف | كورة اونلاين

الأهلي يسعى لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ولن يقبل الأوروجوياتي مارتن لاسارتي بأي تعثر للفريق في موقعة اليوم، وكان الشياطين الحُمر قد بدأو مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.

LiveHD7 | دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | كورة لايف | الاسطورة لايف | كورة اونلاين

على الجانب الأخر سيسعى فريق فيتا كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، واستهل فريق فيتا كلوب مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (5-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي المصري، ويأتي الفريق في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

LiveHD7 | دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | كورة لايف | الاسطورة لايف | كورة اونلاين

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على خوض مباراة فيتا كلوب بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط سيعتمد على عمرو السولية العائد من الإصابة بجانب كريم نيدفيد، وأمامهم الثلاثي جونيور أجاي، ناصر ماهر، حسين الشحات، وفي الأمام مروان محسن، وتنقل المباراة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت.