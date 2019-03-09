اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر Bein Sport HD بدون تقطيع (رابط سريع)

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، في مواجهة قوية أمام نظيره الكونغولي فيتا كلوب، في السادسة مساء اليوم السبت 9 مارس 2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق فيتا كلوب في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1