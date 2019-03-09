اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم تلعب مباراة الاهلي في تمام ساعه السادسه مساء بتوقيت مصر وفي تمام ساعه السابعه بتوقيت مكه المكرمه في لقاء المنتظر ضمن مباريات اليوم في بث مباشر عبر بي ان

يقابل الاهلي نظيره فيتا كلوب بإستاد الشهداء في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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يعيش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم يثق النادي الأهلي المصري، أكثر أندية القارة تتويجًا بالألقاب، بخبرات لاعبيه لاجتياز الظروف الصعبة، عندما يلعب في ضيافة فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

كورة لايف|مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر (لحظة بلحظة)

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيق أجايى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجايى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.