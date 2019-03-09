اونلاين | Yalla-Shoot مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر دوري أبطال إفريقيا يوتيوب HD

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تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.

يستضيف فريق فيتا كلوب نظيره الأهلي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1