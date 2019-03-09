اونلاين | يوتيوب HD مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر بي ان سبورت اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب HD مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر بي ان سبورت اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.
تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.
وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 1