اونلاين | ماتش الاهلي| يلا شوت الاهلي وفيتا كلوب| مشاهدة مباراة الاهلي ضد فيتا كلوب لايف كورة ستار الجديد بث مباشر اليوم

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفتح - x

14:40 - الباطن الحزم - x

17:50 - احد الدوري الإيطالي كييفو فيرونا - x

21:30 - ميلان الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس - x

14:00 - إيبار أتلتيكو مدريد - x

17:15 - ليجانيس برشلونة - x

19:30 - رايو فاليكانو خيتافي - x

21:45 - هويسكا دوري أبطال أفريقيا أسيك ميموزا - ساحل العاج - x

18:00 - الوداد الرياضي - المغرب فيتا كلوب - جمهورية الكونجو - x

18:00 - الأهلي - مصر شبيبة الساورة - الجزائر - x

21:00 - سيمبا - تنزانيا الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس - x

14:30 - برايتون ساوثهامتون - x

17:00 - توتنهام هوتسبير نيوكاسل يونايتد - x

17:00 - إيفرتون ليستر سيتي - x

17:00 - فولهام مانشستر سيتي - x

19:30 - واتفورد الدوري الألماني بوروسيا دورتموند - x

16:30 - شتوتجارت بايرن ميونيخ - x

16:30 - فولفسبورج لايبزيج - x

16:30 - أوجسبورج ماينز 05 - x

19:30 - بوروسيا مونشنغلادباخ الدوري الفرنسي نانت - x

13:00 - باريس سان جيرمان ستراسبورج - x

18:00 - ليون موناكو - x

21:00 - بوردو