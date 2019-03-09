اونلاين | ماتش الاهلي| يلا شوت الاهلي وفيتا كلوب| مشاهدة مباراة الاهلي ضد فيتا كلوب لايف كورة ستار الجديد بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتش الاهلي| يلا شوت الاهلي وفيتا كلوب| مشاهدة مباراة الاهلي ضد فيتا كلوب لايف كورة ستار الجديد بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
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14:40
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الباطن
الحزم
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17:50
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احد
كييفو فيرونا
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21:30
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ميلان
ديبورتيفو ألافيس
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14:00
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إيبار
أتلتيكو مدريد
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17:15
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ليجانيس
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19:30
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رايو فاليكانو
خيتافي
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21:45
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هويسكا
دوري أبطال أفريقيا
أسيك ميموزا - ساحل العاج
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18:00
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الوداد الرياضي - المغرب
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
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18:00
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الأهلي - مصر
شبيبة الساورة - الجزائر
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21:00
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سيمبا - تنزانيا
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
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14:30
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برايتون
ساوثهامتون
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17:00
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توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد
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17:00
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إيفرتون
ليستر سيتي
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17:00
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فولهام
مانشستر سيتي
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19:30
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واتفورد
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
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16:30
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شتوتجارت
بايرن ميونيخ
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16:30
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فولفسبورج
لايبزيج
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16:30
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أوجسبورج
ماينز 05
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19:30
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بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الفرنسي
نانت
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13:00
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باريس سان جيرمان
ستراسبورج
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18:00
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ليون
موناكو
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21:00
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بوردو