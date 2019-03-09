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اونلاين | ماتش الاهلي| يلا شوت الاهلي وفيتا كلوب| مشاهدة مباراة الاهلي ضد فيتا كلوب لايف كورة ستار الجديد بث مباشر اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتش الاهلي| يلا شوت الاهلي وفيتا كلوب| مشاهدة مباراة الاهلي ضد فيتا كلوب لايف كورة ستار الجديد بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

الفتح

-

x
14:40

-

الباطن

الحزم

-

x
17:50

-

احد

كييفو فيرونا

-

x
21:30

-

ميلان

ديبورتيفو ألافيس

-

x
14:00

-

إيبار

أتلتيكو مدريد

-

x
17:15

-

ليجانيس

-

x
19:30

-

رايو فاليكانو

خيتافي

-

x
21:45

-

هويسكا

دوري أبطال أفريقيا

أسيك ميموزا - ساحل العاج

-

x
18:00

-

الوداد الرياضي - المغرب

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

-

x
18:00

-

الأهلي - مصر

شبيبة الساورة - الجزائر

-

x
21:00

-

سيمبا - تنزانيا

الممتاز

كريستال بالاس

-

x
14:30

-

برايتون

ساوثهامتون

-

x
17:00

-

توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد

-

x
17:00

-

إيفرتون

ليستر سيتي

-

x
17:00

-

فولهام

مانشستر سيتي

-

x
19:30

-

واتفورد

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

-

x
16:30

-

شتوتجارت

بايرن ميونيخ

-

x
16:30

-

فولفسبورج

لايبزيج

-

x
16:30

-

أوجسبورج

ماينز 05

-

x
19:30

-

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الفرنسي

نانت

-

x
13:00

-

باريس سان جيرمان

ستراسبورج

-

x
18:00

-

ليون

موناكو

-

x
21:00

-

بوردو

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