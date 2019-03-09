رياضة | أحمد عاشور مديرا فتيا لفاركو خلفا لعبدالناصر محمد

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قرر مجلس إدارة نادى فاركو إقالة الجهاز الفنى بقيادة عبدالناصر محمد عقب سلسلة من النتائج السلبية والتى عصفت بالفريق للدخول فى صراع الهبوط لدورى القسم الثالث .

ويحتل فاركو حاليا المركز العاشر برصيد ٢٣ نقطة وبفارق نقطة وحيدة أمام المراكز الأربع الأخيرة المؤدية للهبوط وتحديدا يسبق كفرالشيخ صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٢٢ نقطة .

كما علمت مصادرنا أنه تم الإتفاق على الإستعانة بدكتور أحمد عاشور مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للكابتن عبدالناصر وفيما يلى تشكيل الجهاز الفنى والذى من المقرر أن يعلن عنه رسميا فى وقت لاحق :

دكتور أحمد عاشور "مدير فنيا "

عبد الجليل أمام "مدير الكرة"

هانى سامى "مدرب عام "

كيمو أبو سمرة "مدرب مساعد"

سمير عاشور "مدرب حراس مرمى"