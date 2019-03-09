رياضة | انطلاق برنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص بالإمارات .. والفراعنه يزورن برج خليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق برنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص بالإمارات .. والفراعنه يزورن برج خليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أمس فعاليات برنامج المدن المضيفة للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص أبوظبي 2019 من خلال حفلات العشاء وفق البرنامج المعلن، حيث تنظم الإمارات السبع فعاليات متنوعة، تمثل العادات والتقاليد،لاحتضان 7500 لاعب ولاعبه من 194 دولة ويشارك فى هذا البرنامج 11 الف شخص وتنظم البرنامج اللجنة المنظمة، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، واللجان المنظمة لبرنامج المدن المضيفة في كل إمارة ، حيث يستمر البرنامج حتى يوم الاثنين المقبل،ويمثل البرنامج أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى فور وصول الى دولة الامارات على الاتصال بعمرو الطحاوى رئيس بعثة الفراعنه واطمئن منه على احوال البعثة وأن كل الامور تسير فى مسارها الطبيعى ، مشيرا الى اهمية الاستفادة ببرامج المدن المضيفة ، وان يستمتع اللاعبون بما سوف يشاهدونه ، وهى فرصة جيدة لتأهل اللاعبين نفسيا قبل خوضهم المنافسات الرسمية والتى سوف تبدأ منذ يوم 12 مارس من خلال مباريات التقسيم ، وكان كلا من الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، قد استقبلوا جميع وفود دول المنطقة سواء التى وصلت الى دبى أو أبوظبى ، وحرصا على أن جميع امور البعثات تسير وفق التخطيط المسبق .

مصر و6 دول عربية بدبى

وكانت بعثات كلا من مصر، الأردن، ليبيا، موريتانيا، سلطنة عمان، سوريا، تونس قد انضمت فور وصولها سواء من مطار أبوظبى أومطار دبى الى مدينه دبى لبدأ برنامج المدن الضيفة ، حيث أعدت امارة دبى برنامجا حافلا ومتنوعا للدول التى تحتضنها خلال ايام الاستضافة ، حيث بدأ فى الصباح زيارة أبرز المعالم بالمدينه والمتمثلة فى برج خليفة أعلى برج فى العالم ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف.، حيث يفتح السكان أبوابهم وقلوبهم للوفود وسيستقبلونهم ويوفرون لهم أكبر قدر ممكن من الرعاية، مدفوعين في ذلك بالأصالة والعادات العربية الأصيلة التي يتميز بها الإماراتيون كشعب مضياف وسيساعد برنامج المدينة المضيفة العديد من الرياضيين ممن يزورون الإمارات للمرة الأولى على الاستمتاع بجزء عزيز علينا لما يضمه من الحضارة العربية الاصلية والتي يعود تاريخها إلى ألوف السنين.فيما تستضيف ابوظبى دول المغرب الجزائر ، ايران ، قطر ، اليمن ، جزر القمر ، جيبوتى، الشارقة السعودية البحرين ، العراق ، الكويت ، لبنان ، السودان

وقالت حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة لجنة التراث والمجتمع في اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية: «الجميع في الإمارات سعداء ويترقبون وصول رياضيي الأولمبياد الخاص، ويتطلعون إلى الترحيب بهم في بلدهم ومجتمعهم وبيتهم الثاني،ويمثل برنامج المدن المضيفة فرصة رائعة بالنسبة لنا من أجل تكوين صداقات تستمر طوال العمر بين الرياضيين والمدربين والعائلات التي تطوعت لاستضافتهم، لنظهر للعالم قيم المجتمع الإماراتي وشيم أبناء زايد، وحرص الجميع على تجسيد أفضل استضافة لشعوب العالم كافة».

ويساهم البرنامج أيضاً في فهم أعمق للتحديات الذهنية ودور الأولمبياد الخاص، وتأثيره على الأفراد والأسر والمجتمع في أرجاء الدولة كافة، ليدرك الجميع أنه مهما كان حجم التحديات، فلا يجوز أن تشكل عائقاً أمام أي شخص لإطلاق قدراته كاملة، وذلك ما نسعى له جميعاً في مسيرة دمج وتمكين والارتقاء بطموحات وتطلعات أصحاب الهمم».