رياضة | الإصابة تحرم بطل الجودو من ذهبية الجراند برى بالمغرب ويكتفى بالفضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تحرم بطل الجودو من ذهبية الجراند برى بالمغرب ويكتفى بالفضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو إن فوز اللاعب محمد عبد الموجود بالميدالية الفضية فى وزن 66 كيلو جراما فى بطولة الجراند برى التى تستضيفها المغرب حاليا كان متوقعا بعد المستوى الفنى الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن اللاعب أصيب فى رقبته فى مباراة الدور قبل النهائى امام بطل كازخستان ووصيف العالم ، ولكن اللاعب تحامل على نفسه ، ولكنه شعر بآلام شديدة قبل المباراة النهائية التى أصر على خوضها أمام بطل أوزبكستان الأقل فى المستوى الفنى عن لاعب كازخستان ، ولكن الإصابة حرمته من الفوز بالميدالية الذهبية .

أضاف ان اللاعبين محمد عبد الغنى وزن 73 كيلو حراما عبد الرحمن عبد الغنى (زنجو) وزن 81 كيلو حراما وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما سوف يخوضون منافسات اليوم السبت فى البطولة ، ثم يختتم غد الاحد اللاعب ميسرة النجار وزن الثقيل منافسات البعثة المصرية فى البطولة على ان تعود البعثة فخر الثلاثاء المقبل الى القاهرة .

أشار المهندس مطيع فخر الدين إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى البطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضى بفرنسا ثم المغرب ، ثم تتبعها بطولتين خلال مارس الجارى ابريل المقبل فى المانيا وجورجيا ، مشيرا إلى أن هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها جنوب إفريقيا ابريل المقبل ، لافتا إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة ، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية ، على المستويين المحلى والدولي ، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الاوليمبياد والحصول على ميدالية اوليمبية .