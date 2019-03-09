رياضة | "شجعوهم" .. القاهرة تتزين لمساندة أبطال مصر في الأولمبياد الخاص بالإمارات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شجعوهم" .. القاهرة تتزين لمساندة أبطال مصر في الأولمبياد الخاص بالإمارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزينت شوارع القاهرة بعدد من الإعلانات الدعائية لدعم ومؤازرة أبطال مصر المشاركين بالأولمبياد الخاص بالإمارات الشهر الجاري والذي تشارك فيه مصر ببعثة قوامها 101 فردا بينهم 72 لاعبا 37 لاعبا و 35 لاعبة ويبلغ عدد اللاعبين الشركاء اربع لاعبين يشاركون فى كرة القدم الموحدة .

وتحت شعار "شجعوهم" جاء شعار الدعايا لأبطال مصر "قد التحدي" وذلك قبل بداية الأولمبياد والذي يستمر في الفترة من 14 وحتى 21 مارس الجاري .

وتشارك مصر فى 14 رياضة هى البوتشى ، التزلج على العجلات ، الجمباز ، كرة القدم الموحدة ، السلة بنات ، تنس الطاولة ، التنس الارضى ، الفرسية ، رفع الاثقال ، الدراجات ، العاب القوى ، السباحة ، الريشة الطائرة ، البوتشى ، ويترأس البعثة عمرو الطحاوى و تضم البعثة نائبين احمد سرحان و طارق النجار والدكتور محمد عسكر طبيبا للبعثة .