رياضة | مروان محسن على أعتاب منتخب مصر

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفني، على انضمام مروان محسن مهاجم الأهلى، لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويفضل أجيري، الاعتماد على مروان محسن، في حال استمرار صلاح محسن زميله بالنادى الأحمر، بإصابته التي تعرض لها مؤخرًا بالعضلة الضامة، وستحسم الأشعة وبرنامج التأهيل مصير انضمامه للمعسكر.

وينطلق معسكر الفراعنة 17 مارس الحالي، استعدادًا لمواجهة النيجر 23 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ثم مواجهة نيجيريا وديًا يوم 26 من الشهر ذاته.