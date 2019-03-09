رياضة | "عبدالدايم" يقود مران المستبعدين في الأهلي والغزال يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالدايم" يقود مران المستبعدين في الأهلي والغزال يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش.
وشارك نجيب، في المران البدني، وتدريبات الكرة، فيما شارك عاشور، في جزء كبير من المران، وذلك في خطوة جديدة لهما للعودة من جديد الى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت اشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل ، وحسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك في المران جيرالدو وباسم علي وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.
وواصل عمرو جمال، مهاجم الأهلي، واصل اداء برنامجه التأهيلي، تحت اشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقام عمرو جمال، بأداء جلسة في الجيم ثم الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له، استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.
إجمالي صفقات الأهلي في يناير
أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.
وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.
وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.