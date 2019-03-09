رياضة | بعثة الأهلي تعود من الكونغو فجر الإثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تعود من الكونغو فجر الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو المجلس الكونغو في الواحدة والنصف ظهر غد الأحد في طريقها إلى القاهرة.

وتطير البعثة من مطار كينشاسا في رحلة تستغرق ٤ ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح يوم الاثنين.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.