رياضة | لاسارتي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.

ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي تقام في السادسة مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .

الأهلي يتحرك لملعب مباراة فيتا كلوب في الرابعة عصرا

يتحرك الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت؛ لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.

وقرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادي الزحام المروري والتكدس في الطريق المؤدي لملعب المباراة بشكل يومي.

ويبتعد ملعب الشهداء الذي تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة ٣٥ دقيقة عن فندق إقامة الأهلي في كينشاسا.

التفاؤل يسيطر على بعثة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

شدد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو على صعوبة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغو التي تقام في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة من إرهاق رحلة السفر الطويلة والمناخ الحار والرطوبة العالية، والتواجد الجماهيري المنتظر حضوره بكثافة لمؤازرة الفريق الكونغولي الذي يؤدي بقوة وشراسة على ملعبه ويعرف كيف يتعامل مع أرضية الملعب المغطاة بالترتان.

وأكد قنديل ثقته الكاملة في تقديم الأهلي مباراة كبيرة والتغلب على كل الظروف المحيطة باللقاء .

وأضاف أن بعثة الأهلي ــ كعادتها دائما ــ تعيش في حالة من الانضباط الشديد منذ وصولها الكونغو وحتى الآن، وأن هناك حالة من التركيز لدى جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي .

وأشارإلى أن هذه الحالة تدعو للتفاؤل، ويبقى عامل التوفيق الذي يتمنى الجميع أن يكون حليفا للأهلي اليوم هو المهم؛ من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية لضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية وتكملة المشوار الإفريقي بنجاح لإسعاد جماهير الأهلي.