رياضة | حصاد مباريات مجموعة القاهره بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات مجموعة القاهره بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، إحراز 17 هدف، بالجولة الحادية والعشرون، حيث أقيمت سبعة لقاءات، تحقق الفوز خلالها في 5 مواجهات، فيما ختم التعادل على مبارتان، وجاء الفوز كأن في صالح أصحاب الضيافة في 3 مباريات، بينما كان في صالح الضيوف في مبارتان، وشهد الشوط الاول تسجيل 10 اهداف، مقابل 7 في الشوط الثاني.

إجمالي عدد الأهداف المسجله في الجولة 17 هدف، بينما كانت في الدور الاول 14 هدف، واجمالي الاهداف حتى الآن 325 هدف.

نتيجه التعادل كانت في مباراة جمهورية شبين وكوكا كولا في مباراتى الدور الاول والثاني، فيما حقق الفوز في مبارتى الدور الاول والثاني كل إف سى مصر والنصر ودمياط.

وفيما يلي أسماء من سجل الاهداف في هذه الجولة :

* إف سى مصر مع القناه

إف سى مصر مصطفى سلطان هدفين وهشام عبد الحميد وويلز ألفيس ورضا الويشى.

القناه محمد يوسف هدفين واسلام نبيل ومحمود الغزالي.

* كوكا كولا مع جمهورية شبين

كوكا كولا محمد صلاح

جمهورية شبين محمد فتح الله

* منتخب السويس مع النصر

منتخب السويس محمود عقل

النصر أحمد كالوشا ومحمود صقر

* المريخ مع بورتو السويس

المريخ مهدى صبحي

* الزرقا مع أبى صقل

الزرقا محمد بدير مانجا

* الشمس مع دمياط

دمياط خالد قنبلة