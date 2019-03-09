انت الان تتابع أحمد الطيب عن تغني الإعلام بميدو: «صحيح بلد علاقات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
أحمد حسام «ميدو»
هاجم أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير، الإعلام لتجاهله أيمن الرمادى المدير الفني لنادي عجمان الإماراتي، وجهازه المعاون المصري، حيث كتب الطيب اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أحب ميدو وأفرح له أكثر منكم، لكن كلّكم نسيتم مدربا مصريا أبهر وأقنع الجميع فى الإمارات، مدربا حاليا لنادى عجمان فى الدورى الممتاز، ومن قبل لسبعة أندية إماراتية محترمة، وهزم الوصل بالأربعة مرتين فى موسم واحد بمارادونا، إنه أيمن الرمادى وجهازه المعاون مصرى.. صحيح بلد علاقات".
وأشعل الوحدة بقيادة أحمد حسام ميدو، المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال، بتعادل ثمين بهدف لمثله، وحافظ الهلال على قمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس. ويحتل عجمان المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الخليج العربي
وأشعل الوحدة بقيادة أحمد حسام ميدو، المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال، بتعادل ثمين بهدف لمثله، وحافظ الهلال على قمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.
ويحتل عجمان المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بقيادة أيمن الرمادي، برصيد 23 نقطة، حيث لعب الفريق 17 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر في 6.— Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888)
أحب ميدو و افرح له اكتر منكم لكن كلّكم نسيتم مدرب مصرى أبهر و أقنع الجميع فى الامارات مدرباً حالياًلنادى / عجمان فى الدورى الممتاز و من قبل لسبعة اندية اماراتية محترمة وهزم الوصل بالاربعة مرتين فى موسم واحد بمارادونا انه /أيمن الرمادى و جهازه المعاون مصرى - صحيح بلد علاقات 😉— Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) March 9, 2019
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