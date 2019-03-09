انت الان تتابع الصحافة الإسبانية تهاجم راموس بسبب الجماهير المنبوذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

سيرجيو راموس

كشف تقرير صحفي إسباني، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، نجا من تلقي انتقادات جديدة بسبب خطأ جسيم ارتكبه قبل مباراة أياكس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس أدلى بتصريح كارثي عقب مباراة الذهاب أمام أياكس تسبب في معاقبته بالغياب لمدة مبارتين بدوري الأبطال، إلا أن هناك خطأ آخر لم يلاحظه أحد، وقال راموس، أثناء دعمه للميرنجي قبل لقاء أياكس: "سأدعم الفريق من المدرجات مثل أي فرد من الألتراس"، وأشارت الصحيفة إلى أن قائد ريال مدريد استخدم مصطلح (ألتراس) بدلا من أن يشبه نفسه بالجماهير.

وأوضحت أن هذه الفئة من الجماهير منبوذة في عالم كرة القدم، وما زالت تسبب مشكلات حتى اليوم، ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ضرر الألتراس لا يقف عند مجرد شغب المدرجات، ولكن في بعض الحالات يظهرون كمجرمين. وأشارت إلى أن شخصًا كان على وشك الموت عقب اللقاء الأخير بين ريال بيتيس وريال مدريد، بسبب سلوك الألتراس،