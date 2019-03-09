شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء لعنة الجولة الخامسة على يد «أزارو».. الأهلي يبحث عن أول فوز مصري في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على فريق فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير، في تمام السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

الأهلي يدخل اللقاء وهو متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 4 نقاط لفيتا كلوب يحتل بهم المركز الأخير.

أندية مصر لم تتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 20 مباراة جمعتها بأندية الكونغو الديمقراطية في ملعبها، من ضمنهم الأهلي الذي تعادل سلبياً أمام مازيمبي في 2002 وخسر أمامه بثنائية نظيفة في 2012.

ويسعى الأهلي لتحقيق أول انتصار في تاريخ أندية مصر بالملاعب الكونغولية في لقائه اليوم أمام فيتا كلوب، حيث خسرت أندية مصر في الكونغو 14 مباراة وحققت التعادل في 6 مباريات دون أي انتصار يذكر.

وعلى ذكر الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فاستمرت لعنة هذه الجولة تطارد الفريق الأحمر خارج ملعبه بعدم تحقيق الانتصار بدايةً من نسخة 2002 بالخسارة على يد جان دارك بثنائية في السنغال، ثم التعادل مع الرجاء المغربي بهدف لكل منهما بالدرا البيضاء في نسخة 2005، ثم خسارة ثقيلة على يد الهلال في السودان في 2007، ثم التعادل مع الزمالك بهدفين لكل منهما في نسخة 2008 في مباراة كان خلالها الأبيض هو صاحب المباراة، ثم تعادل أمام الوداد المغربي بملعبه في نسخة 2011 بهدف لكل فريق، والخسارة من جديد على مازيمبي في الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في نسخة 2012، والتعادل السلبي أمام في زامبيا أمام زاناكو في 2017، وفوز وحيد في هذه الجولة خارج الديار جاء على حساب الترجي التونسي في رادس في النسخة الماضية 2018 بهدف وليد أزارو، ليتحقق الانتصار الأول للمارد الأحمر في هذه الجولة خارج ميدانه عقب 7 محاولات فاشلة.