شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف سبب إراحة اللاعبين الأساسيين أمام مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن رضاه بما قدمه اللاعبون خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وودّع الدراويش منافسات دوري أبطال أفريقيا بصفة رسمية قبل نهاية مرحلة المجموعات بخطوة واحدة بالتعادل، مساء أمس، مع مازيمبي، ليجمع الفريق نقطتين من خمس مواجهات.

وأضاف المدير الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كنا الأفضل في الشوط الثاني، وأُتيحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا».

وواصل: «قمت بإراحة بعض الأساسيين من أجل التخلص من الاجهاد والإرهاق الذي يواجه الفريق بشدة خلال الفترة الحالية، ونخوض مباريات من العيار الثقيل ونسافر مئات الكيلومترات في فترات قصيرة».

وأكمل: «أكثر شىء أغضبني اليوم هو أرض الملعب التي أثرت بشكل سلبي على أداء الفريق، بجانب الإسهام في تعرض اللاعبين للإصابات».

وأنهى مدرب الإسماعيلي تصريحاته قائلاً: «أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه في لقاء اليوم، وقد أغلقنا تلك الصفحة، وسنستعد لمواجهة سموحة في الدوري المحلي اعتباراً من الغد».