غياب إيكاردي يساعد لهجوم إنتر ميلان

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إيكاردي من المتوقع أن يغيب عن مباراة إنتر ميلان أمام سبال، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري الإيطالي، كما أنه يواجه خطر عدم اللعب في ديربي الغضب ضد ميلان، يوم 17 مارس الجاري.
وأوضح أن إيكاردي شارك هذا الموسم مع إنتر في 28 مباراة، حيث حقق معه الفريق 17 انتصارًا، 3 تعادلات، و8 خسائر، وبلغ معدل الأهداف 1.3 هدف لكل لقاء.أما في حالة غياب إيكاردي، فإن إنتر لعب 9 مباريات وحقق 6 انتصارات وتعادلين، بينما خسر مرة واحدة، وبلغ معدل زيارة الشباك 2.3 هدف لكل مباراة.
يذكر أنه منذ نزع شارة القيادة من إيكاردي، وهو يؤكد إصابته بآلام في الركبة، وأنه غير قادر على المشاركة في المباريات.
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