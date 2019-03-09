يلتقي في السادسة مساء اليوم السبت، فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الشهداء بالكونغو ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مباراة فيتا كلوب محتلا المركز الأول برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الأهلي حقق فوزا مهما على الفريق الكونغولي في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب برج العرب في الإسكندرية بهدفين دون رد بتوقيع ناصر ماهر وعلي معلول.

ويرتدي الأهلي زيّه التقليدي الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر بالكامل، في حين يرتدي المنافس الزي البترولي، والطاقم الأخضر بالكامل للحارس.

ويتواجد الأهلي في الكونغو بقائمة تضم ٢١ لاعبا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وأحمد فتحي ، وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وإسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأجايي، ووليد أزارو ومروان محسن ورمضان صبحي وأحمد حمودي

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. الأهلي يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة بدوري الأبطال أمام فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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