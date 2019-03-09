شكرا لقرائتكم الاهلي يؤكد جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي جاهزية هشام محمد لاعب الفريق لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب الأهلي إن هشام لم يشارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة ، موضحاً أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح خالد محمود أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في «الجيم» أمس واليوم؛ لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفني.