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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الالماني اون لاين.

يستضيف فريق بايرن ميونخ فريق فولفسبورج فى الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "اليانز آرينا" فى الجولة الـ 23 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الالماني اون لاين.



وأعلن بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي أن الفريق سيخوض مباراة الغد بدون كل من آريين روبن بسبب اصابة في "عضلة السمانه" والتي تهدد غيابة لمدة من اسبوعين لثلاث اسابيع وكورينتين توليسو لإصابة في الركبة وكينجسلي كومان لإصابة في العضلة الخلفية.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الالماني اون لاين.



ومن النتائج السابقه في البوندزليجا تشير الي ان العملاق البفاري لم يخرج خاسرًا في 21 مباراة علي ملعبه امام فولفسبورج واستنادًا الي المباريات السابقة فقد فاز البايرن في 33 مباراة من اصل 43 وتعرض لاربع هزائم فقط وست تعادلات ولم يتعرض فولفسبورج لهذا الرقم من الهزائم أمام أي ناد آخر في الدوري الألماني.



فريق بايرن ميونخ

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الالماني اون لاين.



كما فاز البايرن في آخر 12 مباراة بالدوري هذا الموسم ونجح في حصد 33 نقطة من أصل 36 نقطة.

ويمتلك مدرب فولفسبورج برونو لاباديا رقمًا سلبيًا أمام بايرن ميونخ، حيث خسر آخر 14 مباراة له أمام العملاق البافاري مع شتوتجارت وهامبورج وفولفسبورج، واحتفل باخر فوز له على البايرن في 26 سبتمبر 2009 في المباراة التى انتهت لصالح فريقه السابق هامبورج بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الالماني اون لاين.



ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدورى الالمانى برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، والذى سيواجه شتوتجارت فى نفس الجولة اليوم أيضا.