شكرا لقرائتكم مجلس الجبلاية يستعد لإعتماد تعديلات العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه ظهر اليوم التعديلات التى تم إقرارها على لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية الطارئة الاخيرة.

ويأتى على رأس التعديلات التى تم إقرارها، إلغاء بند الـ8 سنوات من اللائحة، وأن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس و8 أعضاء، بجانب الاكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلاية من مجالس إدارات الاندية، دون الإلتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.

ويتطرق المجلس فى اجتماع اليوم أيضا إلى اختيار رئيس بعثة المنتخب الأول فى رحلتىّ النيجر ونيجيريا، بجانب ملفات بطولة أمم افريقيا.