شكرا لقرائتكم وليد سليمان يتصدر قائمة هدافي الجيل الحالي في الأهلي أفريقياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر وليد سليمان لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى قائمة هدافى الجيل الحالى للاعبي الأحمر فى البطولات الأفريقية برصيد 16 هدف ويليه المغربى وليد أزارو برصيد عشر أهداف ثم الظهير التونسى على معلول برصيد 5 أهداف ثم الثلاثي أحمد فتحى ورامي ربيعه وجونيور اجايي وكل منهم 4 أهداف أما الهدفين التاريخيين للمارد الأحمر على مدار تاريخ مشاركته فى البطولات الأفريقية فهم محمود الخطيب برصيد 37 هدف يليه محمد أبوتريكه برصيد 32 هدف ثم عماد متعب ولديه 28 هدف وامادو فلافيو وله 18 هدف ثم حسام حسن ومحمد بركات ولكل منهم 17 هدف ويليهم وليد سليمان برصيد 16 هدفا ومن بعده ايمن شوقي برصيد 15 هدف ثم طاهر ابوزيد برصيد 13 هدف ومن بعده الثلاثي علاء ميهوب وعلاء ابراهيم وعبد الله السعيد ولكل منهم 12 هدف ثم الثلاثي خالد بيبو وأسامة حسنى وعمرو جمال ولكل منهم 11 هدف ثم وليد ازارو برصيد 10 اهداف. يذكر ان فريق الأهلي سوف يحل في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضيفاً على فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.

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