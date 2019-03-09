شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلى المتوقع أمام فيتا..رمضان وأجايى يقودان الهجوم الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على تشكيل فريقه، الذي يواجه فيتا كلوب مساء اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، والتي تأتي فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا. ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب لمواجهة فيتا سيكون كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : أيمن أشرف ، سعد سمير ، محمد هاني وعلى معلول خط الوسط : كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات ورمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي (ناصر ماهر) ومروان محسن

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