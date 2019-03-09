شكرا لقرائتكم من الدار للنار..ثلاثى الأهلى ينضمون للمنتخب بعد مواجهة الساورة مباشرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، لاعبى الأهلى الدوليين وهم صلاح محسن وعمرو السولية و محمد هانى بالإنضمام لمعسكر الفراعنة فى برج العرب عقب مباراة الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدورى أبطال افريقيا يوم 16 مارس الجارى.

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وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر ، تقديم موعد معسكر الفراعنة في مارس الجاري لمدة 24 ساعة، واتفق الجهاز الفنى على انطلاق المعسكر يوم 17 مارس الجارى بدلا من يوم 18 حتى يستفيد بالوقت في تدريب اللاعبين.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات امم افريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.