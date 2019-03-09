شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد إلغاء بند الـ8 سنوات فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه ظهر اليوم، التعديلات التى تم إقرارها على لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة.

ويأتى على رأس التعديلات التى تم إقرارها إلغاء بند الـ8 سنوات من اللائحة، وأن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس و8 أعضاء، بجانب الاكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلاية من مجالس إدارات الأندية، دون الالتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.

ويتطرق المجلس فى اجتماع اليوم أيضاً إلى اختيار رئيس بعثة المنتخب الأول فى رحلتىّ النيجر ونيجيريا، بجانب ملفات بطولة أمم أفريقيا.